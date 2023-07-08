«Вашингтон» представил Джордана Пула в форме команды

«Вашингтон Уизардс» представил фото атакующего защитника Джордана Пула в форме команды.

Фото: Вашингтон Уизардс

Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели обмен, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027 году.

23-летний Пул был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года под общим 28-м номером.

В минувшем розыгрыше плей-офф НБА американский баскетболист принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4.