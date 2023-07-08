Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мемфис» официально представил Маркуса Смарта

«Мемфис» официально представил Маркуса Смарта
Комментарии

«Мемфис Гриззлиз» официально объявил о переходе защитника Маркуса Смарта.

Тейлор Дженкинс и Маркус Смарт

Тейлор Дженкинс и Маркус Смарт

Фото: Пресс-служба «Мемфис Гриззлиз»

Напомним, Смарт стал игроком «Мемфис Гриззлиз» в рамках трёхстороннего обмена из «Бостон Селтикс», где он провёл последние девять лет карьеры.

НБА. Актуальное:
«Шансы заполучить Зайона есть». Не опять, а снова — слухи про уход форварда в другой клуб
«Шансы заполучить Зайона есть». Не опять, а снова — слухи про уход форварда в другой клуб

В рамках сделки Смарт перешёл в «Мемфис», а центровой «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис — в «Бостон Селтикс». Кроме того, «Селтикс» получили от «Мемфиса» два пика первого раунда 2023 и 2024 годов. В стан «Вашингтона» отправились Тайас Джонс, Данило Галлинари и Майк Мускала.

Маркус Смарт в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 11,5 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 6,3 результативные передачи.

Летняя лига НБА. Результаты игрового дня:
Летняя лига НБА в Лас-Вегасе! Игроки «Хьюстона» выдали яркую концовку и дебют Вембаньямы
Live
Летняя лига НБА в Лас-Вегасе! Игроки «Хьюстона» выдали яркую концовку и дебют Вембаньямы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023