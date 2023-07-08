«Мемфис» официально представил Маркуса Смарта

«Мемфис Гриззлиз» официально объявил о переходе защитника Маркуса Смарта.

Тейлор Дженкинс и Маркус Смарт Фото: Пресс-служба «Мемфис Гриззлиз»

Напомним, Смарт стал игроком «Мемфис Гриззлиз» в рамках трёхстороннего обмена из «Бостон Селтикс», где он провёл последние девять лет карьеры.

В рамках сделки Смарт перешёл в «Мемфис», а центровой «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис — в «Бостон Селтикс». Кроме того, «Селтикс» получили от «Мемфиса» два пика первого раунда 2023 и 2024 годов. В стан «Вашингтона» отправились Тайас Джонс, Данило Галлинари и Майк Мускала.

Маркус Смарт в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 11,5 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 6,3 результативные передачи.