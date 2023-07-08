МБА объявил об уходе Никиты Ремизова
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Российский защитник Никита Ремизов покинул ПБК МБА.
«Никита Ремизов покидает МБА. Никита провёл в составе красно-белых два года. В сезоне-2022/2023 вместе с МБА Ремизов завоевал бронзовые медали Кубка России. Кроме того, защитник стал участником конкурса по броскам сверху на Матче всех Звёзд Единой лиги ВТБ.
ПБК МБА благодарит Никиту за вклад в результаты команды и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте московского клуба.
В минувшем сезоне МБА дебютировал в Единой лиге ВТБ. Команда попала в первую шестёрку по итогам первой части регулярного чемпионата и квалифицировалась в плей-офф с шестого места. В четвертьфинальной серии Единой лиги МБА уступил «Зениту».
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