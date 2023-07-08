Инсайдер Уиндхорст: Керр сказал, что Брансон, Бриджес и Джексон сыграют важную роль на ЧМ

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился планами главного тренера сборной США Стива Керра по подготовке к чемпионату мира — 2023.

«Керр сказал, что он будет использовать тренировочный лагерь в августе и пять выставочных игр для работы над своим составом. Но он отметил, что ожидается, что Джейлен Брансон сыграет большую роль наряду с Микалом Бриджесом. Керр сказал, что Джарен Джексон-младший, как ожидается, будет якорем, особенно учитывая, что там не будет действовать правило трёх секунд в защите», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Филиппинах, Японии и Индонезии. На первом групповом этапе соперниками США будут Иордания, Греция и Новая Зеландия.