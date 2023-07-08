Президент и главный тренер ЦСКА высказались об уходе Далласа Мура

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход американского разыгрывающего Далласа Мура по истечению срока контракта.

«Даллас во многом превзошёл наши ожидания, став одним из ключевых игроков команды в прошедшем сезоне. Он не только показал высокий уровень игры, радовал зрителей невероятными попаданиями издали на последних секундах и на конкурсе на «Матче звёзд», но ещё и проявил себя безусловным профессионалом и отличным товарищем по команде, соавтором создания отличной атмосферы в раздевалке. Будем внимательно следить за карьерой Далласа и искренне желаем ему удачи на новом месте», — приводит слова Ватутина сайт московского клуба.

«Даллас отдавал всего себя нашей организации, был по-настоящему предан ЦСКА. Он очень помог создать хорошую «химию», помог команде своим бескорыстным отношением к делу, жертвовал собой на обеих половинах площадки. Мы желаем ему удачи в будущем и будем болеть за Далласа, где бы он ни играл», — добавил главный тренер команды Эмил Райкович.