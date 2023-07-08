Даллас Мур: хочу поблагодарить ЦСКА за то, что позволили мне быть частью клуба

Американский разыгрывающий Даллас Мур высказался об уходе из ЦСКА. Сегодня, 8 июля, стало известно, что игрок покинул московскую команду по истечению срока контракта.
«Хочу поблагодарить одну из лучших организаций Европы за то, что позволила мне быть частью клуба. Хочу поблагодарить всех сотрудников и тренерский штаб за то, что помогали мне расти как игроку. Тренеру, президенту и генеральному менеджеру спасибо за прекрасную возможность, за то, что почувствовал себя в России как дома! ЦСКА навсегда в моём сердце! Товарищам по команде желаю всего наилучшего, победы в чемпионате! Мне будет не хватать тех классных баталий на площадке», — приводит слова Мура сайт армейского клуба.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Мур набирал 9,2 очка, делал 1,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.
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