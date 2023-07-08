Майк Конли получил 4-ю рекордную награду от НБА за спортивное поведение

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли стал обладателем награды имени Джо Думарса – Sportsmanship Award – 2022/2023.

Данная ежегодная награда вручается по окончании сезона Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) игроку, который лучше всего олицетворяет идеалы спортивного поведения на площадке и за её пределами. Отмечается, что в этом году в голосовании участвовали около 300 действующих игроков лиги.

35-летний Конли получил эту награду уже в четвёртый раз в карьере, установив тем самым рекорд лиги по их количеству. Ранее он выигрывал награду в составе «Мемфиса» в сезонах-2013/2014, 2015/2016 и 2018/2019.

Отдельно стоит отметить, что Конли стал первым игроком «Миннесоты», получившим эту награду.