Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Конли получил 4-ю рекордную награду от НБА за спортивное поведение

Майк Конли получил 4-ю рекордную награду от НБА за спортивное поведение
Комментарии

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли стал обладателем награды имени Джо Думарса – Sportsmanship Award – 2022/2023.

Данная ежегодная награда вручается по окончании сезона Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) игроку, который лучше всего олицетворяет идеалы спортивного поведения на площадке и за её пределами. Отмечается, что в этом году в голосовании участвовали около 300 действующих игроков лиги.

НБА. Актуальное:
«Шансы заполучить Зайона есть». Не опять, а снова — слухи про уход форварда в другой клуб
«Шансы заполучить Зайона есть». Не опять, а снова — слухи про уход форварда в другой клуб

35-летний Конли получил эту награду уже в четвёртый раз в карьере, установив тем самым рекорд лиги по их количеству. Ранее он выигрывал награду в составе «Мемфиса» в сезонах-2013/2014, 2015/2016 и 2018/2019.

Отдельно стоит отметить, что Конли стал первым игроком «Миннесоты», получившим эту награду.

Летняя лига НБА. LIVE:
Насыщенное расписание в Летней лиге НБА! Нас ждут очередные восемь матчей. LIVE
Live
Насыщенное расписание в Летней лиге НБА! Нас ждут очередные восемь матчей. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023