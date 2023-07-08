Леброн Джеймс пообщался с 16-летним Купером Флэггом после его перформанса на Peach Jam

Звёзда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс встретился с перспективным 16-летним форвардом Купером Флэггом (203 см) на юношеском турнире Peach Jam. В сети появилось видео данного эпизода, на котором видно, как Джеймс даёт Флэггу пару советов по окончании матча, по итогам которого молодой игрок набрал 38 очков результативности, сделал 16 подборов и 11 блок-шотов.

На данный момент Купер Флэгг выступает за Академию колледжа Монверде, за которую ранее также играли такие звёзды, как Джоэл Эмбиид, Ар Джей Барретт, Д’Анджело Расселл, Бен Симмонс, Скотти Барнс и первый номер драфта 2021 года Кейд Каннингем. Ожидается, что он станет вторым номером драфта новичков НБА в 2025 году после Кэмерона Бузера. Также стоит отметить, что Флэгг выступал за США на чемпионате мира среди юношей до 17 лет 2022 года, где американская сборная одержала победу.

38-летний Леброн Джеймс в минувшем сезоне помог своей команде дойти до финала Западной конференции НБА, где «Лейкерс» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс». Форвард набирал 24,8 очка, делал 9,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру плей-офф.