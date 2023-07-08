Скотти Барнс: Ванвлит был лидером нашей команды, но нужно двигаться дальше

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Скотти Барнс прокомментировал переход разыгрывающего Фреда Ванвлита в «Хьюстон Рокетс».

«Фред был лидером нашей команды, он был нашим голосом. Он был тем, кто мог поговорить со СМИ, со всей командой, с организацией. Я рад за него, он получил очень большой контракт, он получил свои деньги, а нам нужно просто выигрывать матчи и двигаться дальше», – приводит слова Барнса журналист Джейкоб Вивек.

Напомним, Ванвлит подписал контракт с «Хьюстон Рокетс» в первый день рынка свободных агентов в текущее межсезонье. Сумма соглашения будет составлять $ 140 млн за три года. До этого Фред провёл семь сезонов в «Торонто», где смог выиграть чемпионство в 2019 году, а также вырасти из глубокого запасного в основного разыгрывающего команды. Также он отметился попаданием на Матч всех звёзд в 2022 году.