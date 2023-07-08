Кайри Ирвинг подписал новый контракт с «Далласом» на 3 года и $120 млн

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг заключил с «Далласом» новый контракт на 3 года и $ 126 миллионов с опцией игрока на третий год, сообщает журналист ESPN Бобби Маркс.
По новому соглашению игроку гарантированы $ 120 миллионов. Остальные 6 миллионов он может получить в виде премиальных, которые зависят от количества проведённых матчей и результатов команды.
Отмечается, что Ирвинг имел право на пятилетний контракт на $ 272 млн, однако согласился на трехлетний контракт ниже максимального, что позволило команде использовать полное исключение среднего уровня.
Напомним, защитник стал игроком «Маверикс» после обмена в феврале. «Даллас» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на 11-й строчке. В прошедшем сезоне Ирвинг набирал 27 очков, делал 6 передач и 5 подборов в среднем за игру.
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