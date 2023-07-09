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Четвёртый номер драфта НБА-2023 получил травму в дебютном матче в Летней лиге

Четвёртый номер драфта НБА-2023 получил травму в дебютном матче в Летней лиге
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Защитник «Хьюстон Рокетс» Амен Томпсон получил растяжение связок левой лодыжки второй степени и пропустит от трёх до четырёх недель, сообщает ESPN со ссылкой на Andscape. Игрок, выбранный под общим четвертым номером на драфте в прошлом месяце, как ожидается, пропустит остаток сезона Летней лиги НБА.

В субботу Томпсон прошел МРТ после травмы, полученной в матче «Хьюстона» с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и закончившегося победой «Рокетс» со счётом 100:99. Он покинул площадку после неловкого падения, когда пытался заблокировать бросок под корзиной в четвйртой четверти.

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Томпсон закончил матч с 16 очками, четырьмя подборами, пятью передачами, тремя перехватами и четырьмя блок-шотами, сыграв 28 минут. Он должен был сыграть против своего брата-близнеца Аусаром из «Детройт Пистонс» в ночь с 9 на 10 июля мск.

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