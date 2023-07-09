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Стало известно, какая команда задрафтует Бронни Джеймса по новому мок-драфту

Стало известно, какая команда задрафтует Бронни Джеймса по новому мок-драфту
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Сын звёздного форварда Леброна Джеймса Бронни будет задрафтован «Майами Хит» в 2024 году, судя по обновлённому мок-драфту от портала Tankathon.

Предполагается, что Бронни является 23-м сильнейшим проспектом на следующем драфте. Наиболее вероятной командой, которая станет выбирать под этим номером, является «Майами».

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Леброн неоднократно сообщал, что перейдёт в любую команду, которая задрафтует его сына, чтобы исполнить мечту и поиграть с Бронни за одну команду НБА. Летом 2024 года в контракте звезды есть опция, которая может позволить ему выйти на рынок свободных агентов.

Джеймс провёл в «Майами» пиковый отрезок своей карьеры — с 2010 по 2014 год, где в каждом году выходил в финал и взял два чемпионства. Бронни в следующем сезоне будет играть за университет Южной Калифорнии.

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