Джамал Маррей и Александр Волкановски замечены вместе на арене, где проходит UFC 290

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей и австралийский боец Александр Волкановски были замечены вдвоём в подтрибунном помещении арены «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе (США), где проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290.

Александр Волкановски и Джамал Маррей вместе идут по арене перед UFC 290.

Волкановски — один из двух участников главного боя UFC 290. Его соперником станет мексиканец Яир Родригес. Для Александра это противостояние станет очередной защитой его чемпионского пояса в полулёгком весе.

Маррей выиграл титул НБА в минувшем сезоне, будучи одним из лидеров «Денвера». В финальной серии, где команда оказалась сильнее «Майами Хит» со счётом 4-1, Джамал в среднем набирал дабл-дабл: 21,4 очков и 10 результативных передач.