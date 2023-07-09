Джерри Уэст — о Викторе Вембаньяме: он мне напоминает большую версию Билла Расселла
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Легенда НБА Джерри Уэст высоко оценил навыки первого номера драфта-2023 французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.
«Вы редко в игроке найдёте сочетание такого уровня мышления и таланта. Когда я вижу его игру, ему всё даётся просто. Когда вы видите по-настоящему отличных игроков, не выглядит так, будто они очень сильно работают на площадке. Они всегда оказываются в нужном месте в нужное время.
Он может просто уничтожать нападение команды соперника. В этом отношении он мне напоминает большую версию Билла Расселла. Он может прикрывать всё, заходя со слепых зон. Игрокам придётся быть очень осторожными играя против него, потому что он может вас в любой момент накрыть», — рассказал Уэст на SiriusXM NBA Radio.
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