Джерри Уэст — о Викторе Вембаньяме: он мне напоминает большую версию Билла Расселла

Легенда НБА Джерри Уэст высоко оценил навыки первого номера драфта-2023 французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Вы редко в игроке найдёте сочетание такого уровня мышления и таланта. Когда я вижу его игру, ему всё даётся просто. Когда вы видите по-настоящему отличных игроков, не выглядит так, будто они очень сильно работают на площадке. Они всегда оказываются в нужном месте в нужное время.

Он может просто уничтожать нападение команды соперника. В этом отношении он мне напоминает большую версию Билла Расселла. Он может прикрывать всё, заходя со слепых зон. Игрокам придётся быть очень осторожными играя против него, потому что он может вас в любой момент накрыть», — рассказал Уэст на SiriusXM NBA Radio.