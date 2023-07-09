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Боснийские фанаты не смогли упустить возможность поддержать Йокича во время рафтинга

Боснийские фанаты не смогли упустить возможность поддержать Йокича во время рафтинга
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Опубликовано видео, в котором фанаты заметили звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича во время рафтинга в Боснии. Болельщики, проплывая мимо игрока, начали скандировать «MVP».

Йокич стал MVP финала минувшего сезона НБА. В серии против «Майами Хит» Йокич в среднем набирал 30,2 очка, 14 подборов и 7,2 результативные передачи. «Денвер» победил «Майами» в серии со счётом 4-1.

Также Йокич является двукратным обладателем MVP регулярных сезонов 2020/2021 и 2021/2022. В сезоне 2022/2023 Никола занял второе место в голосовании, уступив камерунскому центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлю Эмбииду, которого он опережал в предыдущих сезонах. В плей-офф Эмбиид с «Филадельфией» остановился на стадии второго раунда.

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