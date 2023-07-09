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Бен Симмонс продемонстрировал свои навыки во время практики против Девина Букера

Бен Симмонс продемонстрировал свои навыки во время практики против Девина Букера
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Форвард «Бруклин Нетс» Бен Симмонс активно готовится к новому сезону НБА. Он принял участие в тренировочной игре, где в том числе участвовал звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер, и показал свои умения.

Бен Симмонс демонстрирует свои навыки во время тренировки:

Симмонс был задрафтован в 2016 году «Филадельфией Сиксерс», но пропустил полностью первый сезон из-за травмы ноги. После этого игрок провёл четыре сезона в команде, в трёх из которых становится участником Матчей всех звёзд.

Несмотря на хорошие цифры, игрок постоянно подвергался критике за то, что не умеет исполнять дальние броски. В сочетании с неудачами «Сиксерс» в плей-офф Симмонс разругался с командой и захотел уйти из команды. Пропустив большую часть сезона игрок в феврале 2022 года был обменян в «Бруклин Нетс», но уже в марте получил травму спины, из-за чего не сыграл ни в одной игре сезона 2021/2022.

В сезоне-2022/2023 игрок вернулся, но показал далёкий от былых стандартов уровень игры. Он набирал в среднем 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 результативные передачи.

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