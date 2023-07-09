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Шакил О`Нил в качестве диджея зарядил болельщиков бейсбольного матча

Шакил О`Нил в качестве диджея зарядил болельщиков бейсбольного матча
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Легендарный баскетболист Шакил О`Нил провёл диджейский сет во время бейсбольного матча.

Шакил О`Нил в качестве DJ зарядил фанатов на бейсбольном поле

После завершения профессиональной карьеры Шакил уже много лет занимается диджеингом под псевдонимом DJ Diesel. В феврале нынешнего года О`Нил проводил диджей-сет перед публикой размером в 5000 человек. Четырёхкратный чемпион НБА выступал вместе с музыкальным продюсером Diplo, а также с известным хип-хоп исполнителем Снуп Догом.

Мероприятие, посвящённое Супербоулу, посетило множество звёзд: 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс, американские футболисты Майка Парсонс, Кэм Эйкерс и Роберт Гриффин, экс-баскетболисты Аллен Айверсон и Чендлер Парсонс и прочие.

Ещё в 1993 году Шакил выпустил рэп-альбом «Shaq Diesel», который стал платиновым.

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