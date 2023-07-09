«Играю с Кузмой, отличный у нас дуэт». Пул проигнорировал вопрос про удар от Грина

Новоиспечённый защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул избежал ответа на вопрос про то, как драка с форвардом Дрэймондом Грином повлияла на выступление «Голден Стэйт Уорриорз» в минувшем сезоне.
«Мы сейчас в Вашингтоне. Играю с Кузмой, отличный у нас дуэт. Тут у меня есть возможность расширить свои навыки и улучшить уровень игры. У нас тут новая команда, новое руководство, мы все нацелены на работу, все хотим работать тут, чтобы достичь чего-то особенного», — приводит слова Пула репортёр «Уорриорз» Энтони Слейтер.
Во время подготовки к минувшему сезону появилась информация о том, что Пул, ещё выступавший тогда за «Голден Стэйт» подрался с Грином. Позже появилось видео инцидента.
Команда из Сан-Франциски не смогла повторить успех сезона 2021/2022, а Пул после провального плей-офф был обменян в «Вашингтон».
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