Трей Янг остроумно ответил на оскорбление болельщика в свой адрес

Звёздный разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг поучаствовал в церемонии объявления формата и жеребьёвки нового турнира НБА.

Во время того, как игрок зачитывал команды со сцены, один из болельщиков выкрикнул нецензурное оскорбление в сторону баскетболиста: «Пошёл ты, Трей Янг». Янга не смутила ситуация и он в ответ сказал: «Мне нравится такое».

Трей Янг забавно отреагировал на оскорбление в свой адрес

Разыгрывающий не в первый раз сталкивается с оскорблениями со стороны фанатов. В серии против «Нью-Йорк Никс» 2021 года Трей стал самым главным объектом ненависти всех болельщиков на «Мэдисон Сквер Гарден». Тогда «Никс» впервые за несколько лет вышли в плей-офф, но Янг провёл отличную серию и, разрушив надежды фанатов, привёл «Атланту» к победе в серии со счётом 4-1.