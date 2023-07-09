«Ветераны, умеющие побеждать». Генеральный менеджер «Хьюстона» рассказал о новых игроках

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Рафаэль Стоун прокомментировал крупные подписания игроков в нынешнее межсезонье. «Хьюстон» подписал разыгрывающего Фреда Ванвлита и форварда Диллона Брукса.

«В первую очередь это очень хорошие баскетболисты, которые выиграли много матчей в своей карьере, и это произошло не по случайности. Мы очень хотели добавить ветеранов, умеющих побеждать, которые при этом всё ещё встраиваются в наш состав по возрасту. Думаю, у нас получилось это сделать.

Что касается Фреда — нам очень повезло, что удалось заполучить игрока, у которого столько достоинств и совсем нет слабых сторон.

У Брукса есть опыт успешной обороны против лучших игроков лиги. Он был частью очень хороших защитных команд, и мы это очень ценим», — приводит слова Стоуна Houston Chronicle