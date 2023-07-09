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Джордан Пул: я всё так же могу позвонить Карри и Томпсону в любой момент

Джордан Пул: я всё так же могу позвонить Карри и Томпсону в любой момент
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Новоиспечённый игрок «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул рассказал о важности того, что на протяжении нескольких лет ему удалось учиться у звёзд «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и Клэя Томпсона.

«Это два лучших бросающих игрока в истории, по моему мнению. Я многому научился у них, в том числе вещам, которым нельзя научиться, не играя с ними вместе, не находясь с ними в дороге. И я благодарен за это. Я учился, пытался понять, как могу развить свои навыки.

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Я всё так же могу позвонить Карри и Томпсону в любой момент. Это никуда не пропадёт, у нас уже есть выстроенные взаимоотношения. В любом случае я уже знаю их фишки, их комбинации», — приводит слова Пула репортёр «Уорриорз» Энтони Слэйтер в своих социальных сетях.

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