Джордан Пул: я всё так же могу позвонить Карри и Томпсону в любой момент

Новоиспечённый игрок «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул рассказал о важности того, что на протяжении нескольких лет ему удалось учиться у звёзд «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и Клэя Томпсона.

«Это два лучших бросающих игрока в истории, по моему мнению. Я многому научился у них, в том числе вещам, которым нельзя научиться, не играя с ними вместе, не находясь с ними в дороге. И я благодарен за это. Я учился, пытался понять, как могу развить свои навыки.

Я всё так же могу позвонить Карри и Томпсону в любой момент. Это никуда не пропадёт, у нас уже есть выстроенные взаимоотношения. В любом случае я уже знаю их фишки, их комбинации», — приводит слова Пула репортёр «Уорриорз» Энтони Слэйтер в своих социальных сетях.