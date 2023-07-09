Джордан Пул: я всё так же могу позвонить Карри и Томпсону в любой момент
Поделиться
Новоиспечённый игрок «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул рассказал о важности того, что на протяжении нескольких лет ему удалось учиться у звёзд «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и Клэя Томпсона.
«Это два лучших бросающих игрока в истории, по моему мнению. Я многому научился у них, в том числе вещам, которым нельзя научиться, не играя с ними вместе, не находясь с ними в дороге. И я благодарен за это. Я учился, пытался понять, как могу развить свои навыки.
НБА. Актуальное:
Я всё так же могу позвонить Карри и Томпсону в любой момент. Это никуда не пропадёт, у нас уже есть выстроенные взаимоотношения. В любом случае я уже знаю их фишки, их комбинации», — приводит слова Пула репортёр «Уорриорз» Энтони Слэйтер в своих социальных сетях.
Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
Комментарии
- 9 июля 2023
-
13:29
-
12:18
-
11:53
-
10:46
-
10:03
-
09:45
-
09:19
-
07:42
-
07:16
-
06:50
-
05:59
-
05:40
-
05:24
-
04:37
-
03:58
-
02:29
- 8 июля 2023
-
22:55
-
22:06
-
19:45
-
19:15
-
18:09
-
17:45
-
16:46
-
15:06
-
14:49
-
13:35
-
13:30
-
13:17
-
12:37
-
12:19
-
12:09
-
11:58
-
10:53
-
10:39
-
09:59
Партнерский контент