«Автодор» подписал первого легионера нового сезона — Рэйшона Хэммондса
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«Автодор» подписал контракт с американским центровым Рэйшоном Хэммондсом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение заключено на один сезон.
Минувший сезон игрок провёл в немецком «Гёттингене», где в 36 матчах национального чемпионата в среднем набирал 10,9 очка и делал 5,2 подбора.
Рэйшон выставил свою кандидатуру на драфт НБА в 2020 году, но ни одна команда не захотела его выбрать. Затем баскетболист участвовал в Лиге развития НБА, а уже в 2021 году перешёл в латвийскую команду ВЭФ, с которой выиграл кубок страны, национальный чемпионат и латвийско-эстонскую лигу.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ «Автодор» смог пробиться в плей-офф через Группу Б, заняв второе место, но в четвертьфинале уступил ЦСКА со счётом 0-3 в серии.
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