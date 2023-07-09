Президент и главный тренер «Автодора» отреагировали на приобретение Хэммондса

Сегодня, 9 июля, было объявлено, что «Автодор» подписал контракт с американским центровым Рэйшоном Хэммондсом. Президент клуба Владимир Родионов высоко оценил талант новичка.

«Мы подписали первого легионера в это межсезонье. Хэммондс – талантливый молодой игрок, обладающий опытом игры на хорошем европейском уровне. Подвижный «большой» добавит нам энергии под щитами. Надеемся, что в нашей команде Рэйшон раскроется и выйдет на новый уровень. В то же время мы дадим ему возможности проявить себя», — приводит слова Родионова официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Миленко Богичевич рассказал об универсализме игрока.

«Я рад подписанию Рэйшона. Он качественный игрок и отличный человек. Хэммондс определённо похож на того, кто способен зарядить команду энергией на паркете. Он может занять обе позиции в передней линии – пятую и четвёртую – а также может играть на обеих сторонах площадки. Он полезен и в нападении, и в защите. Мы отлично знаем, какой он позитивный, трудолюбивый и командный игрок, поэтому рассчитываем, что в «Автодоре» Рэйшон продолжит придерживаться такого отношения к делу. Рад, что у нас есть шанс поработать с молодым игроком, который улучшит свои качества в нашей команде во время индивидуальной работы. [Тогда] каждый из нас будет доволен нашим сотрудничеством», — приводит слова Богичевича официальный сайт клуба.