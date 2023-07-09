Фред Ванвлит — о большом контракте: я докажу, что стою каждого пенни

Новоиспечённый разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Фред Ванвлит рассказал о том, что для него значит быть первым незадрафтованным игроком в истории, получившим максимальный контракт.

«Для меня это многое значит. Я прошёл длинный путь от игрока, который выходил со скамейки запасных в Летней лиге. Таких ребят, как я, немало. Хочу обучать их, сообщать о том, что каждый шаг вперёд — это тяжёлая работа.

Мне нравится ощущать, что «Хьюстон» захотел именно меня. Они хотят, чтобы я просто был самим собой, что я и собираюсь сделать.

Люди сходят с ума от цифр в контракте, но лига растёт с каждым годом. Через несколько лет эта цифра будет восприниматься по-другому. В любом случае я буду работать каждый день, чтобы доказать, что стою каждого пенни, который получу», — заявил Ванвлит на The Pivot Podcast.