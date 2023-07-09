Портер — о первом матче Вембаньямы: одна плохая игра, а люди уже успели сделать выводы

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер высказался о том, что публика сделала преждевременные выводы об уровне новоиспечённого французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы после его первой игры в рамках Летней лиги.
«Вчера мне было жаль его, потому было очень много разговоров о его первой игре. У него будет ещё столько классных матчей, но он провёл одну плохую игру, а люди уже успели сделать выводы», — заявил Портер в интервью Bleacher Report.
Вчера, 8 июля, игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: у француза девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блокшотов. Реализация бросков также оказалось слабой: 2 из 13 удачных бросков, среди которых 1 из 6 удачных трёхочковых.
- 9 июля 2023
-
15:30
-
15:20
-
14:43
-
13:58
-
13:54
-
13:29
-
12:18
-
11:53
-
10:46
-
10:03
-
09:45
-
09:19
-
07:42
-
07:16
-
06:50
-
05:59
-
05:40
-
05:24
-
04:37
-
03:58
-
02:29
- 8 июля 2023
-
22:55
-
22:06
-
19:45
-
19:15
-
18:09
-
17:45
-
16:46
-
15:06
-
14:49
-
13:35
-
13:30
-
13:17
-
12:37
-
12:19