Портер — о первом матче Вембаньямы: одна плохая игра, а люди уже успели сделать выводы

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер высказался о том, что публика сделала преждевременные выводы об уровне новоиспечённого французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы после его первой игры в рамках Летней лиги.

«Вчера мне было жаль его, потому было очень много разговоров о его первой игре. У него будет ещё столько классных матчей, но он провёл одну плохую игру, а люди уже успели сделать выводы», — заявил Портер в интервью Bleacher Report.

Вчера, 8 июля, игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: у француза девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блокшотов. Реализация бросков также оказалось слабой: 2 из 13 удачных бросков, среди которых 1 из 6 удачных трёхочковых.