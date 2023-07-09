Джон Уолл проведёт частные тренировки с несколькими командами НБА в Лас-Вегасе

Знаменитый американский разыгрывающий, пятикратный участник Матча всех звёзд, Джон Уолл проведёт несколько закрытых индивидуальных тренировок с командами НБА в Лас-Вегасе, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хайнс в социальных сетях.

В предыдущем сезоне Уолл принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора при реализации бросков 40,8%, где 30,3% – трёхочковые. Напомним, баскетболист выступал в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и в середине сезона покинул команду.

Стоит отметить, что за последние четыре сезона в Национальной баскетбольной лиге, 32-летний разыгрывающий принял участие лишь в 74 играх. Игрок неоднократно сталкивался с серьёзными травмами. Большую часть карьеры Уолл провёл в «Вашингтон Уизардс».