«Зенит» объявил о продлении контракта с Адриеном Морманом
Поделиться
Баскетбольный клуб «Зенит» на своём официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с французским форвардом Адриеном Морманом.
Морман пришёл в команду по ходу прошлого сезона и успел провести за сине-бело-голубых 22 встречи в Единой лиге. В стартовом составе француз выходил 13 раз, его средняя статистика: 8,5 очка, 4,9 подбора и 0,9 передачи за игру.
Форвард продолжит носить 18-й номер.
До прихода в «Зенит» француз выступал за «Монако». В 16 матчах Евролиги Морман набирал в среднем 2,9 очка и совершал 2,8 подбора. В январе «Монако» объявил о расставании с игроком по взаимному согласию.
Комментарии
- 9 июля 2023
-
18:16
-
17:58
-
17:42
-
17:03
-
15:30
-
15:20
-
14:43
-
13:58
-
13:54
-
13:29
-
12:18
-
11:53
-
10:46
-
10:03
-
09:45
-
09:19
-
07:42
-
07:16
-
06:50
-
05:59
-
05:40
-
05:24
-
04:37
-
03:58
-
02:29
- 8 июля 2023
-
22:55
-
22:06
-
19:45
-
19:15
-
18:09
-
17:45
-
16:46
-
15:06
-
14:49
-
13:35
Партнерский контент