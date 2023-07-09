«Зенит» объявил о продлении контракта с Адриеном Морманом

Баскетбольный клуб «Зенит» на своём официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с французским форвардом Адриеном Морманом.

Морман пришёл в команду по ходу прошлого сезона и успел провести за сине-бело-голубых 22 встречи в Единой лиге. В стартовом составе француз выходил 13 раз, его средняя статистика: 8,5 очка, 4,9 подбора и 0,9 передачи за игру.

Форвард продолжит носить 18-й номер.

До прихода в «Зенит» француз выступал за «Монако». В 16 матчах Евролиги Морман набирал в среднем 2,9 очка и совершал 2,8 подбора. В январе «Монако» объявил о расставании с игроком по взаимному согласию.