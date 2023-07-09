«Немного сюрреалистично». Карри высказался о переходе Криса Пола

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу перехода Криса Пола.

«Я очень рад, учитывая историю отношений с ним. Мы были соперниками с Крисом Полом долгие годы. Он очень талантлив, он — один из лучших разыгрывающих в истории, он поднимал все команды, за которые играл.

Мы уже выигрывали чемпионаты, и сейчас мы хотим вернуться на прежний уровень. Приобретение такого парня, который знает, как руководить нападением, поможем нам.

Я понимаю, что все будут говорить о нашем возрасте, но это просто попытка собрать в одной команде несколько парней с высоким IQ, которые умеют играть в баскетбол. Я рад этой возможности. Немного сюрреалистично, зная обо всём, через что мы прошли, но так устроена лига, и мы максимально используем эту возможность», – сказал Карри на YouTube-канале ESPN.