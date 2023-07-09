Инсайдер: Боян Дублевич перешёл в «Зенит»
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Баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с центровым Бояном Дублевичем, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро в социальных сетях.
Последние 11 сезонов 206-сантиметровый баскетболист выступал за «Валенсию». За время, проведённое в испанском клубе, баскетболист дважды выигрывал Еврокубок (2013/2014, 2018/2019) и становился чемпионом Испании (2016/2017), где стал MVP финальной серии. Игрок дважды входил в первую символическую пятёрку Еврокубка (2017, 2019) и дважды — во вторую (2012, 2014). Боян дважды становился обладателем награды «Восходящая звезда Еврокубка» (2012, 2014).
Летом 2023 года 31-летний игрок стал свободным агентом. Среди прочих клубов, рассматривающих приглашение игрока, называются «Црвена Звезда» и черногорская «Будучность».
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