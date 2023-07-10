Виктор Вембаньяма: в прошлом месяце баскетбол не занимал даже половину моего графика
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Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о своих дебютных играх за новую команду.
«Это нормально — становиться лучше с каждой игрой. Два дня назад была моя первая встреча. У меня было так много дерьма с драфтом и средствами массовой информации.
В прошлом месяце, я думаю, баскетбол не занимал даже 50% моего графика. Я не могу этого вынести. Я знаю, что это особенный момент в моей жизни, но я рад, что он закончился. Я просто хочу заниматься этим видом спорта», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.
Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
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