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Виктор Вембаньяма: в прошлом месяце баскетбол не занимал даже половину моего графика

Виктор Вембаньяма: в прошлом месяце баскетбол не занимал даже половину моего графика
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Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о своих дебютных играх за новую команду.

«Это нормально — становиться лучше с каждой игрой. Два дня назад была моя первая встреча. У меня было так много дерьма с драфтом и средствами массовой информации.

В прошлом месяце, я думаю, баскетбол не занимал даже 50% моего графика. Я не могу этого вынести. Я знаю, что это особенный момент в моей жизни, но я рад, что он закончился. Я просто хочу заниматься этим видом спорта», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

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