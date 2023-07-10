Появилась первая фотография Криса Пола с джерси «Голден Стэйт»
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В Сети появилась первая фотография разыгрывающего Криса Пола с джерси «Голден Стэйт Уорриорз».
Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели обмен, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.
НБА. Актуальное:
В минувшем сезоне НБА Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.
Ранее лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу перехода Криса Пола.
Фанат назвал Рэджона Рондо Крисом Полом, с которым тот враждует:
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