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«Я был волком». Джерри Уэст охарактеризовал свою игру

«Я был волком». Джерри Уэст охарактеризовал свою игру
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Экс-игрок и бывший генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст высказался по поводу своей игры в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Слово «собака» часто встречается… Ну, я был волком. Я ел собак», — приводит слова Уэста Clutch Points.

За время выступления в НБА Уэст 12 раз выбирался в первую и вторую сборную всех звёзд НБА, 14 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА, был признан самым ценным игроком Матча всех звёзд в 1972 году и выиграл чемпионский титул в том же году. Ему принадлежит рекорд по среднему показателю набранных очков в серии плей-офф — 46,3.

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Уэст включался в первые четыре сборные всех звёзд защиты. Он участвовал в девяти финальных играх НБА, а в 1969 году был назван самым ценным игроком финала НБА, несмотря на то что его команда проиграла. В 1980 году Уэст был включён в Зал славы баскетбола, а в 1996 году был назван одним из 50 величайших игроков в истории НБА.

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