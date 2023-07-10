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Комик Кевин Харт показал разницу в росте с восходящей звездой женского баскетбола

Комик Кевин Харт показал разницу в росте с восходящей звездой женского баскетбола
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Известный комик Кевин Харт опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с баскетболисткой Кэмерон Бринк.

«Добрый день всем королям-коротышкам», — написал Уэст.

Бринк 21 год. Она считается одной из главных восходящих звёзд в женском баскетболе. Девушка выступает за команду «Стэнфорд Кардинал».

Будучи первокурсницей в Стэнфорде, она помогла своей команде выиграть национальный чемпионат. Во втором сезоне она была названа лучшим игроком года в Pac-12 и вывела свою команду в «Финал четырёх». На следующий год Бринк была названа игроком года в защите WBCA и стала абсолютным лидером Стэнфорда по количеству блок-шотов.

Бринк представляла Соединённые Штаты на молодёжном международном уровне. Она выиграла золотые медали на чемпионате мира ФИБА до 19 лет в 2019 году и чемпионате мира ФИБА до 17 лет в 2018 году.

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