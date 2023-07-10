Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и звезда «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку.

Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку:

Таунс был задрафтован «Миннесотой» под первым номером в 2015 году. Несмотря на то что центровой принял участие уже в трёх Матчах всех звёзд НБА, «Тимбервулвз» за всё это время ни разу не смогли пройти дальше первого раунда плей-офф. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче, в которых в среднем набирал 21,1 очка, делал 8,3 подбора и 4,8 передачи.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол Джордж принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 5,1 передачи.