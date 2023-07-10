Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку
Поделиться
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и звезда «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку.
Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку:
Таунс был задрафтован «Миннесотой» под первым номером в 2015 году. Несмотря на то что центровой принял участие уже в трёх Матчах всех звёзд НБА, «Тимбервулвз» за всё это время ни разу не смогли пройти дальше первого раунда плей-офф. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче, в которых в среднем набирал 21,1 очка, делал 8,3 подбора и 4,8 передачи.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол Джордж принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 5,1 передачи.
Комментарии
- 10 июля 2023
-
13:55
-
13:03
-
12:47
-
11:56
-
11:52
-
10:55
-
10:02
-
09:39
-
09:35
-
07:29
-
06:46
-
05:24
-
00:45
- 9 июля 2023
-
23:53
-
23:44
-
22:57
-
21:23
-
20:49
-
19:50
-
18:16
-
17:58
-
17:42
-
17:03
-
15:30
-
15:20
-
14:43
-
13:58
-
13:54
-
13:29
-
12:18
-
11:53
-
10:46
-
10:03
-
09:45
-
09:19
Партнерский контент