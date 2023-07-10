Си Джей Брайс перешёл в «Парма-Пари»

26-летний американский защитник Си Джей Брайс (195 см, 92 кг) подписал контракт с «Парма-Пари».

Студенческие годы он провёл в университете Северной Каролины, выступая за местную команду UNC Wilmington Seahawks, а также в составе команды NC State Wolfpack в NCAA. За пять лет обучения, с 2015 по 2020 г., Брайс неоднократно был отмечен тренерами конференции за выдающуюся игру и в среднем набирал 13,3 очка, делал 6,3 подбора и 2,1 передачи в последний год обучения в составе NC State Wolfpack.

В сезоне 2021/2022 Си Джей отправился в Венгрию выступать за местный БК «Ньиредьхаза». В венгерском клубе Брайс стал лидером команды и провёл яркий сезон, в среднем набирая 20,6 очка, делая 7,1 подбора и 2,1 передачи за 35 минут на паркете. Прошедший сезон американский защитник провёл в Германии в составе s.Oliver Baskets (Вюрцбург). Средняя статистика Брайса в 17 проведённых матчах составила 16,4 очка, 3,2 подбора, 1,1 передачи за 32 минуты.