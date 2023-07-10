Виктор Вембаньяма отреагировал на новый контракт Грега Поповича

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался по поводу нового контракта Грега Поповича.

«Это ещё один знак с его стороны и со стороны франшизы, что проект им небезразличен. Происходит нечто грандиозное. Мы вроде как знали, что это произойдёт, но теперь давайте начнём. Мы можем приступить к работе уже сейчас», — приводит слова Вембаньямы Clutch Points.

Новый контракт с тренером был заключён через несколько недель после того, как «Спёрс» выбрали на драфте НБА Виктора Вембаньяму, которого считают одним из самых перспективных баскетболистов в истории.

По словам источников ESPN, специалист заработает по этому договору больше $ 80 млн. Попович является главным тренером «Спёрс» с 1996 года. С момента начала его работы «Сан-Антонио» пять раз завоёвывал титул НБА и выиграл 1366 матчей. Попович является членом Зала славы баскетбола.