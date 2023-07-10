«Зенит» объявил о переходе центрового Бояна Дублевича из «Валенсии»

Баскетбольный клуб «Зенит» официально представил черногорского центрового Бояна Дублевича, перешедшего в клуб из Санкт-Петербурга из испанской «Валенсии».

«Баскетбольный «Зенит» рад представить болельщикам новичка команды черногорского центрового Бояна Дублевича. Контракт рассчитан на один сезон.

Профессиональная карьера Дублевича начиналась на родине в клубе «Ловчен» в сезоне-2009/2010, однако буквально за год центровой привлёк внимание черногорского гранда — «Будучности». Там он провёл два сезона, после чего пошёл на повышение в испанскую «Валенсию». Здесь Бояну суждено было стать иконой клуба, за который он в итоге провёл 11 лет и выиграл почти всё, что можно.

Достижения: чемпион Еврокубка (2014, 2019), чемпион Испании (2017), обладатель Суперкубка Испании (2017), MVP финала чемпионата Испании (2017), первая пятёрка Еврокубка (2017, 2019), первая пятёрка чемпионата Испании (2017, 2019), вторая пятёрка Еврокубка (2012, 2014, 2022), вторая пятёрка чемпионата Испании (2018).

В 2013 году, когда Дублевич уже был игроком «Валенсии», его выбрали на драфте НБА — второй раунд, 59-й пик. Однако черногорец предпочёл остаться по эту сторону океана и стать действительно заметным игроком в Европе.

В июне 31-летний Дублевич покинул «Валенсию», чтобы принять новый вызов. Мы очень рады приветствовать черногорского центрового в Санкт-Петербурге!» — сообщает официальный сайт «Зенита».

Дублевич провёл в прошлом сезоне 27 матчей в Евролиге в составе «Валенсии», набирая в среднем 11,7 очка и 4,8 подбора за игру. В минувшем сезоне чемпионата Испании новичок «Зенита» провёл 32 матча, в которых в среднем отмечался статистикой в 10,2 очка, 6,8 подбора и 1,6 передачи за встречу.