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Объявлен состав сборной России на ближайший сбор и товарищеские матчи с Ираном

Стал известен окончательный список игроков, вызванных в сборную России на ближайший тренировочный сбор, который пройдёт с 23 июля по 10 августа. Об этом сообщает сайт Российской федерации баскетбола.

В окончательный список вошли 18 игроков.

Защитники: Михаил Беленицкий («Пари Нижний Новгород», 20 лет, 204 см), Тимофей Герасимов («Зенит», 26 лет, 197 см), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», 23 года, 194 см), Даниил Касаткин (МБА, 24 года, 198 см), Макар Коновалов (МБА, 22 года, 189 см), Самсон Руженцев (ЦСКА, 21 год, 201 см), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань», 22 года, 187 см), Тимофей Якушин (МБА, 26 лет, 195 см).

Форварды: Максим Барашков (МБА, 25 лет, 200 см), Филипп Гафуров (ЦСКА, 22 года, 211 см), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 22 года, 202 см), Андрей Лопатин (МБА, 24 года, 206 см), Илья Платонов («Самара», 24 года, 199 см), Александр Чадов («Пари Нижний Новгород», 21 год, 204 см).

Центровые: Сергей Балашов («Енисей», 26 лет, 206 см), Сергей Клюев (МБА, 25 лет, 208 см), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 23 года, 211 см), Максим Савченко (МБА, 19 лет, 208 см).

Ещё два игрока находятся в резервном списке. Это защитник Юрий Умрихин («Самара», 23 года, 190 см) и центровой Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 20 лет, 211 см).

Напомним, 7 и 9 августа сборная России встретится с командой Ирана. Обе встречи состоятся в Перми.