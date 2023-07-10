Карл-Энтони Таунс рассказал, могут ли быть успешны в современной НБА команды с 3 бигменами

Звёздный центровой, лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс ответил на вопрос, могут ли в современной Национальной баскетбольной ассоциации быть успешны команды с тремя бигменами в составе.

«Три центровых не могут играть вместе в современной НБА? Чёрт возьми, просто посмотри на нас», — приводит слова Таунса Bleacher Report в своём аккаунте в «Твиттере».

В минувшем сезоне в составе «Миннесоты» числились сразу четыре центровых: 27-летний Карл-Энтони Таунс, 31-летний Руди Гобер, 23-летний Наз Рид и 24-летний Лука Гарза.

В минувшем сезоне «Миннесота» пробилась в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации через плей-ин, но уже в первом раунде уступила в серии будущим чемпионам «Денвер Наггетс».