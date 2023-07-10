Карл-Энтони Таунс рассказал, могут ли быть успешны в современной НБА команды с 3 бигменами
Поделиться
Звёздный центровой, лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс ответил на вопрос, могут ли в современной Национальной баскетбольной ассоциации быть успешны команды с тремя бигменами в составе.
«Три центровых не могут играть вместе в современной НБА? Чёрт возьми, просто посмотри на нас», — приводит слова Таунса Bleacher Report в своём аккаунте в «Твиттере».
В минувшем сезоне в составе «Миннесоты» числились сразу четыре центровых: 27-летний Карл-Энтони Таунс, 31-летний Руди Гобер, 23-летний Наз Рид и 24-летний Лука Гарза.
В минувшем сезоне «Миннесота» пробилась в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации через плей-ин, но уже в первом раунде уступила в серии будущим чемпионам «Денвер Наггетс».
Комментарии
- 10 июля 2023
-
22:46
-
21:53
-
20:58
-
20:18
-
20:01
-
19:45
-
19:26
-
18:56
-
18:12
-
17:25
-
17:16
-
16:26
-
15:51
-
15:07
-
14:48
-
14:08
-
14:05
-
13:55
-
13:03
-
12:47
-
11:56
-
11:52
-
10:55
-
10:02
-
09:39
-
09:35
-
07:29
-
06:46
-
05:24
-
00:45
- 9 июля 2023
-
23:53
-
23:44
-
22:57
-
21:23
-
20:49
Партнерский контент