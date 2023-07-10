Виктор Вембаньяма больше не сыграет в Летней лиге НБА в текущее межсезонье
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Обозреватель ESPN Тим Бонтемпс сообщил, что французский центровой Виктор Вембаньяма, выбранный «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, больше не сыграет в Летней лиге в текущее межсезонье.
«Виктор Вембаньяма официально завершил участие в Летней лиге, как подтвердили источники ESPN, после того как он оправился после слабой стартовой игры в пятницу в игре с «Шарлотт», набрав 27 очков и 12 подборов в воскресенье в матче с «Портлендом», — написал Бонтемпс в своём «твиттере».
«Сан-Антонио» уступил «Портленду» со счётом 85:90. Для Вембаньямы это была вторая игра в составе новой команды, 19-летний французский центровой набрал 27 очков и совершил 12 подборов.
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