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Генменеджер «Портленда» Кронин не общался с Лиллардом после запроса на обмен

Генменеджер «Портленда» Кронин не общался с Лиллардом после запроса на обмен
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Журналист Шон Хайкин сообщил, что генеральный менеджер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джо Кронин не общался со звёздным разыгрывающим команды Дэмьеном Лиллардом после того, как лидер команды подал запрос на обмен в другой клуб.

«Джо Кронин говорит, что он не разговаривал с Дэмьеном Лиллардом с момента запроса на обмен, и в переговорах по обмену не было никаких значимых продвижений», — написал Хайкин в своём «твиттере».

Напомним, 32-летний Лиллард выступал за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры. Игрок был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под шестым номером.

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за игру набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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