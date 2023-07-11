Генменеджер «Портленда» Кронин не общался с Лиллардом после запроса на обмен

Журналист Шон Хайкин сообщил, что генеральный менеджер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джо Кронин не общался со звёздным разыгрывающим команды Дэмьеном Лиллардом после того, как лидер команды подал запрос на обмен в другой клуб.

«Джо Кронин говорит, что он не разговаривал с Дэмьеном Лиллардом с момента запроса на обмен, и в переговорах по обмену не было никаких значимых продвижений», — написал Хайкин в своём «твиттере».

Напомним, 32-летний Лиллард выступал за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры. Игрок был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под шестым номером.

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за игру набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.