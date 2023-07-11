Гендиректор Евролиги Мотеюнас высказался о возможном введении в турнире Матча всех звёзд

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказался о возможном проведении Матча всех звёзд главного клубного турнира Европы.

«У нас была такая идея, но давайте начнём с введения плей-ин. Нововведение оказалось успешным для НБА, и мы попробуем его в Евролиге в следующем сезоне. Давайте посмотрим, что это даст нам.

Провести Матч всех звёзд? Это не то, что можно назвать успешным опытом, реализованным в Европе. Я думаю, что многие национальные лиги отказались от этой идеи.

Но, если мы попробуем собрать на Матч всех звёзд всех вместе, даже команды НБА, если они приедут, пообщаться и поделиться идеями, собрать спонсоров и все баскетбольное сообщество вместе? Почему бы и нет», — приводит слова Мотеюнаса Basket News.