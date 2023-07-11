Гендиректор Евролиги Мотеюнас высказался о возможном введении в турнире Матча всех звёзд
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Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказался о возможном проведении Матча всех звёзд главного клубного турнира Европы.
«У нас была такая идея, но давайте начнём с введения плей-ин. Нововведение оказалось успешным для НБА, и мы попробуем его в Евролиге в следующем сезоне. Давайте посмотрим, что это даст нам.
Провести Матч всех звёзд? Это не то, что можно назвать успешным опытом, реализованным в Европе. Я думаю, что многие национальные лиги отказались от этой идеи.
Но, если мы попробуем собрать на Матч всех звёзд всех вместе, даже команды НБА, если они приедут, пообщаться и поделиться идеями, собрать спонсоров и все баскетбольное сообщество вместе? Почему бы и нет», — приводит слова Мотеюнаса Basket News.
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