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Дебют Виктора Вембаньямы стал вторым по популярности матчем Летней лиги за всю историю

Дебют французского новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы стал вторым по количеству зрителей матчем за всю историю Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации.

Первый матч первого пика драфта 2023 года посмотрели 1,386 млн зрителей. Рекорд же составляет 1,632 млн зрителей.

«Сан-Антонио» уступил «Портленду» со счётом 85:90. Для Вембаньямы это была вторая игра в составе новой команды, 19-летний французский центровой набрал 27 очков и совершил 12 подборов.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В «Сан-Антонио Спёрс» показали навыки французского баскетболиста Виктора Вембаньямы на тренировке. Видеоролик: