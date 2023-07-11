Патрик Беверли: Харден, я люблю тебя, оставайся

Американский баскетболист «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли призвал одноклубника Джеймса Хардена остаться в команде.

«Джеймс, я люблю тебя, братан. Оставайся», – обратился Беверли к Хардену через журналистов.

Напомним, 30 июня 2023 года Харден запросил обмен из «Сиксерс», будучи недовольным тем, как команда обошлась с его контрактом. Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, команда из штата Пенсильвании всё ещё хочет оставить 33-летнего баскетболиста у себя в составе. В случае обмена главным претендентом на игрока считается «Лос-Анджелес Клипперс».

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи. «Филадельфия» дошла до четвертьфинала плей-офф НБА, где проиграла клубу «Бостон Селтикс» (3-4 в серии).