Патрик Беверли: Харден, я люблю тебя, оставайся

Американский баскетболист «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли призвал одноклубника Джеймса Хардена остаться в команде.
«Джеймс, я люблю тебя, братан. Оставайся», – обратился Беверли к Хардену через журналистов.
Напомним, 30 июня 2023 года Харден запросил обмен из «Сиксерс», будучи недовольным тем, как команда обошлась с его контрактом. Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, команда из штата Пенсильвании всё ещё хочет оставить 33-летнего баскетболиста у себя в составе. В случае обмена главным претендентом на игрока считается «Лос-Анджелес Клипперс».
В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи. «Филадельфия» дошла до четвертьфинала плей-офф НБА, где проиграла клубу «Бостон Селтикс» (3-4 в серии).
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