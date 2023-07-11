Патрик Беверли сфотографировался с джерси «Филадельфии»
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Разыгрывающий Патрик Беверли сделал первые фотографии с джерси «Филадельфии Сиксерс».
Напомним, недавно стало известно, что Беверли согласился подписать однолетний контракт на $ 3,2 млн с «Филадельфией».
Отметим, что игроком также интересовались «Бостон Селтикс» и «Вашингтон Уизардс». По словам Беверли, он не хотел ждать и ему нравится, как тренирует Ник Нёрс, поэтому он предпочёл подписать контракт с «Сиксерс».
НБА. Актуальное:
В минувшем регулярном чемпионате 34-летний баскетболист провёл в НБА 67 матчей за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго», набирая в среднем 6,2 очка за игру. Отметим, что в 2011–2012 годах Беверли выступал за «Спартак» из Санкт-Петербурга.
Ранее Беверли призвал одноклубника Джеймса Хардена остаться в команде.
Беверли — Хардену:
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