Патрик Беверли сфотографировался с джерси «Филадельфии»

Разыгрывающий Патрик Беверли сделал первые фотографии с джерси «Филадельфии Сиксерс».

Напомним, недавно стало известно, что Беверли согласился подписать однолетний контракт на $ 3,2 млн с «Филадельфией».

Отметим, что игроком также интересовались «Бостон Селтикс» и «Вашингтон Уизардс». По словам Беверли, он не хотел ждать и ему нравится, как тренирует Ник Нёрс, поэтому он предпочёл подписать контракт с «Сиксерс».

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний баскетболист провёл в НБА 67 матчей за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго», набирая в среднем 6,2 очка за игру. Отметим, что в 2011–2012 годах Беверли выступал за «Спартак» из Санкт-Петербурга.

Ранее Беверли призвал одноклубника Джеймса Хардена остаться в команде.