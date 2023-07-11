Источник: Теодосич подписал контракт с «Црвеной Звездой»

Сербский разыгрывающий Милош Теодосич подписал контракт с «Црвеной Звездой», сообщает Mozzart Sport.

В понедельник состоялась встреча двух сторон, в ходе которой сербский разыгрывающий пообщался с главным тренером команды Душко Ивановичем, отмечает издание. Встреча прошла в позитивном ключе, что в итоге подтолкнуло ветерана к подписанию контракта с клубом.

Предыдущие три сезона Теодосич провёл в итальянском чемпионате, выступая за «Виртус» (Болонья). В минувшем сезоне в рамках национального чемпионата Милош набирал в среднем 9 очков и делал 4,9 результативной передачи.

Большего всего времени в своей карьере серб провёл в московском ЦСКА, где смог помочь команде выиграть Евролигу в сезоне-2015/2016. Также баскетболист является пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.