Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис во время межсезонья провёл боксёрский спарринг.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.

В завершившемся сезоне «Лейкерс» сумели дойти до финала Западной конференции, где уступили «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

Напомним, ранее «Лейкерс» перезаключили контракты с форвардом Руи Хатимурой, защитником Остином Ривзом и разыгрывающим Д'Анджело Расселлом, а также пригласили таких новичков, как разыгрывающий Гэйб Винсент, форварды Кэм Реддиш и Торин Принс, центровой Джексон Хэйс.