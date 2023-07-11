Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис во время межсезонья провёл боксёрский спарринг.
Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.
В завершившемся сезоне «Лейкерс» сумели дойти до финала Западной конференции, где уступили «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
Напомним, ранее «Лейкерс» перезаключили контракты с форвардом Руи Хатимурой, защитником Остином Ривзом и разыгрывающим Д'Анджело Расселлом, а также пригласили таких новичков, как разыгрывающий Гэйб Винсент, форварды Кэм Реддиш и Торин Принс, центровой Джексон Хэйс.
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