Скотт Мачадо не вернётся в «Автодор» в новом сезоне

Разыгрывающий Скотт Мачадо не стал заключать новый контракт с «Автодором», сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, этим летом у плеймейкера были варианты остаться в Единой лиге ВТБ (но не в Саратове). Однако теперь бразилец с американским паспортом впервые за свою карьеру сыграет на исторической родине — он заключил однолетний контракт с «Фламенго».

В 13 матчах за «Автодор» в предыдущем сезоне Мачадо набирал 9,4 очка, делал 3,2 подбора и 3,7 передачи за игру.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ «Автодор» смог пробиться в плей-офф через Группу Б, заняв второе место, но в четвертьфинале уступил ЦСКА со счётом 0-3 в серии.