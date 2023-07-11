Диллон Брукс сравнил «Хьюстон» с «Мемфисом», за который выступал в прошлом году

Форвард Диллон Брукс, перешедший в «Хьюстон Рокетс», высказался по поводу своей новой команды, сравнив её с «Мемфис Гриззлиз», за который выступал ранее.

«Мне кажется, что это точно такая же команда, как и три-четыре года назад. Джейлен Грин похож на Джа Моранта. Джабари Смит похож на Джарена Джексона. Молодые парни, которые могут улучшить свою игру и стать лучшими в лиге», — приводит слова Брукса NBA Central.

Брукс подписал крупное соглашение после того, как провёл скандальную серию плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс», выступая за «Мемфис Гриззлиз». Во время противостояния Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес звёздного форварда Леброна Джеймса, заявив: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков». По иронии судьбы заключительный матч серии закончился в пользу «Лейкерс» с 40-очковой разницей.