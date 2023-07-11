Энтони Эдвардс: у нас очень молодая команда, и мы станем гораздо лучше за это лето

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался по поводу своей команды.
«У нас очень молодая команда. Мы станем намного лучше. И у нас отличный тренер, отличный генеральный директор. Мы доверяем этим ребятам. Пока они доверяют нам, мы будем добиваться успеха.
Я думаю, что болельщики верят в нас. У нас отличный коллектив. Мы собираемся стать лучше, намного лучше, этим летом. Не только я, я не могу сделать это один. Это все мы. Мы — команда», — приводит слова Эдвардса Dtar Tribune.
Напомним, 3 июля стало известно, что игрок достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Соглашение рассчитано на пять лет. В минувшем регулярном сезоне Эдвардс принял участие в 79 играх, набирая в среднем 24,6 очка, делая 5,9 подбора и 4,4 передачи при реализации бросков с игры 45,9%, трёхочковых — 36,9%.
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